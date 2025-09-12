„Valami furcsaság történt. Magyar Péter aláírt egy módosító indítványt, s amikor kiderült, hogy ez káros a gazdáknak, nem tagadta le az aláírását. Kiadtak viszont egy közleményt, amelyben hazugságnak nevezik az állításainkat. Akkor nézzük, miről is van szó.

Magyar Péter olyan módosító indítványt írt alá, amely azt célozza, hogy egy szintre hozzák a közvetlen kifizetéseket. Mindez 2 tényező együttes fennállása miatt nagy károkat okozhat a magyar gazdáknak.

Az új 7 éves uniós költségvetésben több mint 20 százalékkal csökkentenék az agrárkassza összegét, így benne a közvetlen kifizetések összegét is.

Lengyelországban és Romániában most jóval kisebb az uniós közvetlen kifizetések összege, mivel ezek az országok korábban úgy döntöttek, hogy a számukra járó pénzeket inkább más formában szeretnék megkapni.

E két körülmény együttes fennállása a következőt jelenti: ha csökken a közvetlen támogatásokra szánt pénz, de közben egy szintre hozzák az egy hektárra jutó kifizetések összegét, ehhez valakitől el kell venni a forrásokat. Mivel Lengyelország és Románia jelenlegi kifizetéseinek szintje most nagyon alacsonyan van, ők még így is több közvetlen támogatást kapnak majd. A magyar gazdák viszont biztosan kevesebbet. Tőlük fogják elvenni a hiányzó összeget.

Így hát, amit Magyar Péter aláírt, a lengyel és romániai gazdáknak jó, a magyar gazdáknak káros. Ami abból is látszik, hogy az aláírók között egyetlen más magyar képviselő sincs, javarészt romániai és lengyel képviselők terjesztették elő, és ők is lobbiztak érte körlevelekben az Európai Parlamentben.