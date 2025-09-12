Ft
09. 12.
péntek
09. 12.
péntek
mezőgazdaság Magyar Péter Dömötör Csaba

Magyar Péter aláírt egy módosító indítványt, s amikor kiderült, hogy ez káros a gazdáknak, nem tagadta le az aláírását

2025. szeptember 12. 16:46

Kiadtak viszont egy közleményt, amelyben hazugságnak nevezik az állításainkat.

2025. szeptember 12. 16:46
Dömötör Csaba
Dömötör Csaba
„Valami furcsaság történt. Magyar Péter aláírt egy módosító indítványt, s amikor kiderült, hogy ez káros a gazdáknak, nem tagadta le az aláírását. Kiadtak viszont egy közleményt, amelyben hazugságnak nevezik az állításainkat. Akkor nézzük, miről is van szó.

Magyar Péter olyan módosító indítványt írt alá, amely azt célozza, hogy egy szintre hozzák a közvetlen kifizetéseket. Mindez 2 tényező együttes fennállása miatt nagy károkat okozhat a magyar gazdáknak.

  • Az új 7 éves uniós költségvetésben több mint 20 százalékkal csökkentenék az agrárkassza összegét, így benne a közvetlen kifizetések összegét is.
  • Lengyelországban és Romániában most jóval kisebb az uniós közvetlen kifizetések összege, mivel ezek az országok korábban úgy döntöttek, hogy a számukra járó pénzeket inkább más formában szeretnék megkapni.

E két körülmény együttes fennállása a következőt jelenti: ha csökken a közvetlen támogatásokra szánt pénz, de közben egy szintre hozzák az egy hektárra jutó kifizetések összegét, ehhez valakitől el kell venni a forrásokat. Mivel Lengyelország és Románia jelenlegi kifizetéseinek szintje most nagyon alacsonyan van, ők még így is több közvetlen támogatást kapnak majd. A magyar gazdák viszont biztosan kevesebbet. Tőlük fogják elvenni a hiányzó összeget. 

Így hát, amit Magyar Péter aláírt, a lengyel és romániai gazdáknak jó, a magyar gazdáknak káros. Ami abból is látszik, hogy az aláírók között egyetlen más magyar képviselő sincs, javarészt romániai és lengyel képviselők terjesztették elő, és ők is lobbiztak érte körlevelekben az Európai Parlamentben.

Tarr Zoltán egy ezen a héten nyilvánosságra került felvételen arról beszélt, hogy létezik egy tiszás munkacsoport, amely a lengyel megoldásokat tanulmányozza. Látjuk az eredményét. A magyar gazdák aligha köszönik ezt. Lengyelország és Románia fontos partnereink, de a magyar gazdák az ő gazdáikkal versenyeznek a piacokért.

Az egész ügynek van egy ukrán vonatkozása is. Ha a támogatások összegét egy szintre hozzák, az azt is jelenti, hogy Ukrajna is automatikusan megkapja majd ezt a összeget a tagság esetleges elérése után. Tehát nem kell tárgyalniuk róla, és nem lesz átmeneti időszak, amely védi a többi tagország gazdáit. (A magyar csatlakozás után 10 évig mi nem kaptuk meg azt az összeget, amit a nyugat-európai gazdák.) Magyar Péter módosítója tehát azt is jelenti, hogy Ukrajna nagyobb összeghez juthat, mint ami egyébként járt volna nekik.

A Tisza egyik fő agrárpolitikusa, Bóna Szabolcs is válaszolt nekem egy kommentben. Azt írja, hogy a tiszás delegáció minden módosító indítványt támogat, ami jó a gazdáknak. Ezzel szemben a tények a következők:

  • Magyar Péter nem vett részt azon a júliusi ülésen, amelyen először ismertették a agrártámogatások lefaragásának tervét. Mások szólaltak fel helyette.
  • Magyar Péter nem vett részt a múlt heti szakbizottsági szavazáson, amelyen a 2026-os éves uniós agrárköltségvetésről döntöttünk. Mi nyújtottunk be a módosítókat, amelyek több pénzt biztosítottak volna a magyar gazdáknak.  A tiszások véletlenül sem szavazták meg ezeket, ott sem voltak. A helyettük szavazó néppárti képviselők viszont leszavazták őket.
  • Magyar Péter nem vett részt az e heti hétfői szakbizottsági szavazáson sem. Akkor egy olyan előterjesztésről szavaztunk, amely erősíti a termelők helyzetét a felvásárlókkal szemben.
  • Magyar Péter nem vett részt az e heti plenáris szavazáson sem. Az Európai Parlament ekkor véglegesítette az EP közös agrárpolitikával kapcsolatos álláspontját. Ha ő nincs ott, mindig mások szavaznak helyette.

És ami a legfontosabb: Magyar Péter brüsszeli pártja a közös agrárpolitika leépítésének motorja. A mezőgazdaságért felelős biztos a Weber-féle Európai Néppártból érkezik. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a Néppártból érkezik. Ez az egész a ő művük. Nincs annyi csónakban evezgetés és tagadó közlemény, ami ezt el tudná fedni.”

Nyitókép: Dömötör Csaba közösségi oldala

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el

