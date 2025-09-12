Itt a bizonyíték: Magyar Péter aláírta az indítványt, ami betesz a magyar gazdáknak
Dömötör Csaba szerint a Tisza-vezér valószínűleg ezt is le fogja tagadni.
Kiadtak viszont egy közleményt, amelyben hazugságnak nevezik az állításainkat.
„Valami furcsaság történt. Magyar Péter aláírt egy módosító indítványt, s amikor kiderült, hogy ez káros a gazdáknak, nem tagadta le az aláírását. Kiadtak viszont egy közleményt, amelyben hazugságnak nevezik az állításainkat. Akkor nézzük, miről is van szó.
Magyar Péter olyan módosító indítványt írt alá, amely azt célozza, hogy egy szintre hozzák a közvetlen kifizetéseket. Mindez 2 tényező együttes fennállása miatt nagy károkat okozhat a magyar gazdáknak.
E két körülmény együttes fennállása a következőt jelenti: ha csökken a közvetlen támogatásokra szánt pénz, de közben egy szintre hozzák az egy hektárra jutó kifizetések összegét, ehhez valakitől el kell venni a forrásokat. Mivel Lengyelország és Románia jelenlegi kifizetéseinek szintje most nagyon alacsonyan van, ők még így is több közvetlen támogatást kapnak majd. A magyar gazdák viszont biztosan kevesebbet. Tőlük fogják elvenni a hiányzó összeget.
Így hát, amit Magyar Péter aláírt, a lengyel és romániai gazdáknak jó, a magyar gazdáknak káros. Ami abból is látszik, hogy az aláírók között egyetlen más magyar képviselő sincs, javarészt romániai és lengyel képviselők terjesztették elő, és ők is lobbiztak érte körlevelekben az Európai Parlamentben.
Tarr Zoltán egy ezen a héten nyilvánosságra került felvételen arról beszélt, hogy létezik egy tiszás munkacsoport, amely a lengyel megoldásokat tanulmányozza. Látjuk az eredményét. A magyar gazdák aligha köszönik ezt. Lengyelország és Románia fontos partnereink, de a magyar gazdák az ő gazdáikkal versenyeznek a piacokért.
Az egész ügynek van egy ukrán vonatkozása is. Ha a támogatások összegét egy szintre hozzák, az azt is jelenti, hogy Ukrajna is automatikusan megkapja majd ezt a összeget a tagság esetleges elérése után. Tehát nem kell tárgyalniuk róla, és nem lesz átmeneti időszak, amely védi a többi tagország gazdáit. (A magyar csatlakozás után 10 évig mi nem kaptuk meg azt az összeget, amit a nyugat-európai gazdák.) Magyar Péter módosítója tehát azt is jelenti, hogy Ukrajna nagyobb összeghez juthat, mint ami egyébként járt volna nekik.
A Tisza egyik fő agrárpolitikusa, Bóna Szabolcs is válaszolt nekem egy kommentben. Azt írja, hogy a tiszás delegáció minden módosító indítványt támogat, ami jó a gazdáknak. Ezzel szemben a tények a következők:
És ami a legfontosabb: Magyar Péter brüsszeli pártja a közös agrárpolitika leépítésének motorja. A mezőgazdaságért felelős biztos a Weber-féle Európai Néppártból érkezik. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen a Néppártból érkezik. Ez az egész a ő művük. Nincs annyi csónakban evezgetés és tagadó közlemény, ami ezt el tudná fedni.”
Nyitókép: Dömötör Csaba közösségi oldala