Magyar Péter emberileg és szakmailag is alkalmatlan: nem tud csapatban dolgozni, nem képes normális emberi kapcsolatokra, nem tud kulturáltan emberi módon vitázni vagy érdemben tárgyalni. Mégis vannak, akik egy egész ország jövőjét rábíznák. Nem ítélek el senkit, aki benne lát alternatívát, de az Orbán-fóbia odáig fajult, hogy sokan már-már rajongásig sztárolják Magyar Pétert. Könyörgöm: nyissátok ki a szemeteket, és lássátok már meg, hogy mi történik közben!

Ma Magyarországon jobboldali embereket fenyegetnek veréssel, sőt, kivégzéssel. Ezért Magyar Péter a felelős, hiszen folyamatosan uszít. A köré gyűlt tartalomgyártók és véleményvezérek sem különbek: egyikük például nyíltan megfenyegette az egyik barátomat. Nem érdekli, hogy ez bűncselekmény a törvény szerint. Pont olyanok, mint maga Magyar Péter: számukra sem a jog, sem az igazság nem jelent semmit.

Hova jut így ez az ország?

Péter, ha ezt olvasod, tényleg nem érzed a felelősséged? Ha valakit közülünk tényleg bántanak majd, akkor csak megvonod a vállad, és azt mondod: »ez van, az elégedetlenség szülte az agressziót«? Így mosnád kezeidet ebből is?

Én magam is fenyegetéseket kapok mostanában, mert hazugságokat terjesztesz rólam: például, hogy több tízmillió forintot költök havonta hirdetésekre az emberek pénzéből. Hiába bizonyítom, hogy ez nem igaz, sokan neked hisznek. Pedig egyszerűen ellenőrizhető, hogy ki mennyit költött hirdetésre. Te magad mondtad ki: mindez nyilvános adat.”

