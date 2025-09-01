Ft
feleség Magyar Péter pozíció

Ma Magyarországon jobboldali embereket fenyegetnek veréssel, sőt, kivégzéssel. Ezért Magyar Péter a felelős

2025. szeptember 01. 20:19

Én magam is fenyegetéseket kapok mostanában, mert hazugságokat terjesztesz rólam.

2025. szeptember 01. 20:19
Nyerges Csenge
„Szerintem rég nem volt ennyire botrányos állapotban a magyar ellenzék. A legszomorúbb mégis az, hogy miközben folyamatosan rombolják a közéletet, a másik oldal mégis piedesztálra emeli őket.

Ha valaki évekkel ezelőtt azt mondja nekem, hogy egyszer nyilvánosan politikai véleményt fogok megfogalmazni, biztos kinevettem volna. Csakhogy soha nem gondoltam volna, hogy eljutunk oda, hogy egy ellenzéki vezető abból épít karriert, hogy saját feleségét bántalmazza és zsarolja, majd amikor a felesége el akar tőle válni és megszűnnek a jól fizető pozíciói, sértettségből politikai pályára lép. Közben pedig sem a családjával, sem másokkal nem törődik. S ez csak a jéghegy csúcsa.

Magyar Péter emberileg és szakmailag is alkalmatlan: nem tud csapatban dolgozni, nem képes normális emberi kapcsolatokra, nem tud kulturáltan emberi módon vitázni vagy érdemben tárgyalni. Mégis vannak, akik egy egész ország jövőjét rábíznák. Nem ítélek el senkit, aki benne lát alternatívát, de az Orbán-fóbia odáig fajult, hogy sokan már-már rajongásig sztárolják Magyar Pétert. Könyörgöm: nyissátok ki a szemeteket, és lássátok már meg, hogy mi történik közben!

Ma Magyarországon jobboldali embereket fenyegetnek veréssel, sőt, kivégzéssel. Ezért Magyar Péter a felelős, hiszen folyamatosan uszít. A köré gyűlt tartalomgyártók és véleményvezérek sem különbek: egyikük például nyíltan megfenyegette az egyik barátomat. Nem érdekli, hogy ez bűncselekmény a törvény szerint. Pont olyanok, mint maga Magyar Péter: számukra sem a jog, sem az igazság nem jelent semmit.

Hova jut így ez az ország?

Péter, ha ezt olvasod, tényleg nem érzed a felelősséged? Ha valakit közülünk tényleg bántanak majd, akkor csak megvonod a vállad, és azt mondod: »ez van, az elégedetlenség szülte az agressziót«? Így mosnád kezeidet ebből is?

Én magam is fenyegetéseket kapok mostanában, mert hazugságokat terjesztesz rólam: például, hogy több tízmillió forintot költök havonta hirdetésekre az emberek pénzéből. Hiába bizonyítom, hogy ez nem igaz, sokan neked hisznek. Pedig egyszerűen ellenőrizhető, hogy ki mennyit költött hirdetésre. Te magad mondtad ki: mindez nyilvános adat.”

Nyitókép forrása: Magyar Péter Facebook-oldala 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Kanmacska
2025. szeptember 01. 20:31
Igaza van Csengének! Magyar Péter és bandája a baloldal legalja. A mocsok tanácsköztársasági terrorbandákra emlékeztet az egész TiSza Párt!
faszszopotiszaskocsogok
•••
2025. szeptember 01. 20:29 Szerkesztve
Laposra lesztek verve ötödszörre is a választáson, jöhettek ide már magával az Ördöggel , sőt még magával Gyuri bácsival is !
