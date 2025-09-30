Kapu Tibor elárulta, ki a legtapasztaltabb magyar űrhajós (VIDEÓ)

Kapu Tibor, hazánk második kutatóűrhajósa országjárása során a Brain Baron is előadást tartott. Pontosabban beleült a „forró székbe”, és a jelenlévők közül bárki kérdezhetett tőle.

Egy fiatalember annak a TV Macinak a sorsára volt kíváncsi, aki már Farkas Bertalan társaságában is megjárta a világűrt 1980-ban. Kapu erre elárulta, hogy

a maci hivatalosan az elődjének a tulajdona, így csak kölcsönben volt nála a küldetése során hagyományteremtő okokból.

„Én fel is vittem az űrállomásra. Ha jól emlékszem, akkor Berci nyolc napot volt az űrben, én húsz napot voltam. Ez pedig azt jelenti, hogy a TV Maci – nem is tudom, hanyadik magyar űrhajósnak hívjam – összesen már 28 napot töltött az űrben.