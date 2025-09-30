Ft
09. 30.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
TV Maci űrhajós Kapu Tibor HUNOR Magyar Űrhajós Program űrutazás program Brain Bar Farkas Bertalan

Kapu Tibor elárulta, ki a legtapasztaltabb magyar űrhajós (VIDEÓ)

2025. szeptember 30. 12:15

A Brain Bar hallgatósága azt is megtudhatta, hogy összesen hány napot töltött a világűrben.

2025. szeptember 30. 12:15
null

Kapu Tibor, hazánk második kutatóűrhajósa országjárása során a Brain Baron is előadást tartott. Pontosabban beleült a „forró székbe”, és a jelenlévők közül bárki kérdezhetett tőle.

Egy fiatalember annak a TV Macinak a sorsára volt kíváncsi, aki már Farkas Bertalan társaságában is megjárta a világűrt 1980-ban. Kapu erre elárulta, hogy 

a maci hivatalosan az elődjének a tulajdona, így csak kölcsönben volt nála a küldetése során hagyományteremtő okokból.

„Én fel is vittem az űrállomásra. Ha jól emlékszem, akkor Berci nyolc napot volt az űrben, én húsz napot voltam. Ez pedig azt jelenti, hogy a TV Maci – nem is tudom, hanyadik magyar űrhajósnak hívjam – összesen már 28 napot töltött az űrben. 

Ez által ő a legtapasztaltabb magyar űrhajós”

– jelentette ki Kapu Tibor.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Egy hattyú is velük tartott

Mint arról a Mandiner is beszámolt, a TV Maci mellett egy másik plüss is elkísérte az Axiom-4 legénységét. Joy úgynevezett súlytalanságindikátor volt, ami azt jelenti, hogy ők jelzik azt, hogy az űrutazásra felbocsátott kabin mikor éri el a súlytalanság állapotát.

„Mikor mi még le vagyunk szíjazva, így a felvételeken nem látszik rajtunk, hogy már lebegünk. Ezért hívjuk ezeket a kis plüssöket súlytalanságindikátoroknak, amelyek plüss mivoltuk miatt veszélytelenek” – magyarázta az utazás előtt a magyar űrhajós egy videóban.

Nyitókép: HUNOR-program Facebook-oldala

