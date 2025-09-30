Kapu Tibor elárulta, ki a legtapasztaltabb magyar űrhajós (VIDEÓ)

Videón a magyar kacsa, ami hamarosan földkörüli pályára áll
A Hunor-program közösségi oldalán egy új videó látott napvilágot, amelyben Kapu Tibor bemutatja a súlytalanságindikátort – egy plüsskacsát –, amely velük tart az űrutazásra.
A Brain Bar hallgatósága azt is megtudhatta, hogy összesen hány napot töltött a világűrben.
Kapu Tibor, hazánk második kutatóűrhajósa országjárása során a Brain Baron is előadást tartott. Pontosabban beleült a „forró székbe”, és a jelenlévők közül bárki kérdezhetett tőle.
Egy fiatalember annak a TV Macinak a sorsára volt kíváncsi, aki már Farkas Bertalan társaságában is megjárta a világűrt 1980-ban. Kapu erre elárulta, hogy
a maci hivatalosan az elődjének a tulajdona, így csak kölcsönben volt nála a küldetése során hagyományteremtő okokból.
„Én fel is vittem az űrállomásra. Ha jól emlékszem, akkor Berci nyolc napot volt az űrben, én húsz napot voltam. Ez pedig azt jelenti, hogy a TV Maci – nem is tudom, hanyadik magyar űrhajósnak hívjam – összesen már 28 napot töltött az űrben.
Ez által ő a legtapasztaltabb magyar űrhajós”
– jelentette ki Kapu Tibor.
Mint arról a Mandiner is beszámolt, a TV Maci mellett egy másik plüss is elkísérte az Axiom-4 legénységét. Joy úgynevezett súlytalanságindikátor volt, ami azt jelenti, hogy ők jelzik azt, hogy az űrutazásra felbocsátott kabin mikor éri el a súlytalanság állapotát.
„Mikor mi még le vagyunk szíjazva, így a felvételeken nem látszik rajtunk, hogy már lebegünk. Ezért hívjuk ezeket a kis plüssöket súlytalanságindikátoroknak, amelyek plüss mivoltuk miatt veszélytelenek” – magyarázta az utazás előtt a magyar űrhajós egy videóban.
