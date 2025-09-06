„Már az is érdekes, hogy nem Orbán a túravezető a monstre kínai erőfitogtató díszszemlére és találkozóra szervezett kalandtúrán. Neki itthon van sürgős dolga. A világmegváltó pozícióból kénytelen leszállni a nemzetmentő szerepbe. Ami, lássuk be, mégiscsak szűk terep egy ekkora elmének. Vagy ekkora ambíciónak.

Mintha a Mount Everestre készülő bajnok a Gellért-hegyre kényszerülne. Hiába az a szép kereszt a tetőn a szovjet katona helyén, mégsem ide vágyott igazán. Ráadásul a Gellért-hegy oldalán remek csúszdák vannak, az unokáim imádták. Miniszterelnökök kevésbé szokták élvezni a lecsúszást.”

Nyitókép forrása: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán