G Fodor Gábor Tisza Párt kampány Magyar Péter Orbán Viktor

„Ezzel a mesterterv összeomlott” – nem létezik Orbán Viktor kontra Magyar Péter párharc

2025. szeptember 05. 18:33

G. Fodor Gábor szerint a Tisza párt valódi arca a kiszivárgott adóemelési tervekben mutatkozik meg, amelyek a pedagógusoktól a fiatal pályakezdőkig mindenkit sújtanának.

2025. szeptember 05. 18:33
G. Fodor Gábor

A külföldön is egyre nagyobb sikereket arató Orbán kontra Soros című könyv szerzője szerint nem létezik „Orbán kontra Magyar” párharc. G. Fodor Gábor a Magyar Nemzetnek adott interjúban kiemelte, úgy látja, 

Magyar Péter a semmiből jött és oda is tart, program nélküli politikája pedig önellentmondásokba fulladt. 

A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója hangsúlyozta: a Tisza párt valódi arca a kiszivárgott adóemelési tervekben mutatkozik meg, amelyek a pedagógusoktól a fiatal pályakezdőkig mindenkit sújtanának. Szerinte a 2026-os választást nem nagy csaták, hanem a Tisza saját elszólásai és más stratégiai hibái dönthetik el.

Az elemző szerint Magyar Péterék nagyon szeretnék, ha a közvélemény Orbán-Magyar párharcról beszélne, de nincs ilyen küzdelem. 

A magyar miniszterelnöknek a tiszás politikus gazdáival van dolga. 

A stratégia is az volt, hogy ne mondjon semmit, de a politikában ez képtelenség. 

Előbb-utóbb valaki úgyis elszólja magát, akár elbizakodottságból, akár ostobaságból, akár gőgből. El is szólták magukat, elfecsegték, hogy a választás után bármit megtehetnek, de nem mondhatnak el mindent, mert akkor megbuknak. Ezzel a mesterterv összeomlott”

– világított rá G. Fodor Gábor. Szerinte nem párbaj fogja tehát eldönteni a 2026-os választást, egyszerűbb dolgokról van szó: a saját mondataik fordulnak ellenük, az emberek pedig tisztábban láthatják majd, hogy valójában kik Magyarék és mit is akarnak.

A XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója a Tisza tervezett adóemeléséről is beszélt. Szerinte a kiszivárgott Tisza-adó arról szól, hogy az emberek nagy többsége zsebében kevesebb maradjon, egy pedagógus, egy rendőr, egy köztisztviselő, egy fiatal pályakezdő fizessen több adót, mint amennyit most fizet. „Gyakran szoktam beszélgetni fiatalemberekkel, akiknek életkoruknál fogva nincsen komoly tapasztalata 2010 előttről, így például arról, hogy mondjuk már egy pár éve dolgozó tanártól is mennyi pénzt vont el az állam adó címen a szocialista kormányok alatt, 38 százalék volt az szja egyik kulcsa. Döbbenetes. Most meg egy kulcs van és ez 15 százalék. Ami megint csak egy hatalmas előrelépés” – idézte fel.

G. Fodor Gábor azt is megjegyezte, szerinte a nyarat politikai szempontból egyértelműen a Fidesz nyerte. Hozzátette: Magyar Péter legalább három látványos stratégiai hibát is elkövetett. 

Az egyik, hogy bár úgy akarták kibekkelni a hátra lévő hónapokat, hogy nem mondanak semmit, elkezdtek fecsegni és most már mindenki tudja, hogy mi a Tisza igazi programja és hogy mire számíthatunk, ha nyernének a választásokon. Ebből nem kérnek az emberek. 

A második, ha nincs mondanivalóm, ha nem akarok semmit se mondani, akkor nem megnyújtom, hanem lerövidítem azt az időt, amiben politikát csinálok. Magyar Péter ehhez képest az időmenedzsmentet is elszúrta: 

hónapokig tartó országjárásba kezdett, ami ráadásul nyáron indult, miközben nincs mondanivalója, nem csoda, hogy elfogyott a lendület. 

A politika hosszútávfutás. Egy maraton nem az első tíz kilométeren dől el, hanem az utolsó tízen, hogy maradt-e erőd, kitart-e az energiád. Magyar mozgásán látni, hogy fogy a levegő, besavasodik az izom, frissítő állomás sehol, az iramfutásból kóválygás lett és a Fidesz még csak most fog felmenni a pályára… 

És a harmadik, egy elszalasztott lehetőség: a Pride-tüntetésen résztvevőkből nem épített politikai erőforrást, így ma már arra sem emlékszünk, hogy volt Pride – részletezte G. Fodor Gábor.

Nyitókép: Magyar Nemzet/Csudai Sándor

vamonos-4
2025. szeptember 05. 19:36
Nem 15% van hanem 33% elvonas, mindenkitol akinek nem jar adokedvezmeny Igazabol nem 33 hanem tobb mert a munkaltatot is megsarcolja az allam, azert mert dolgoztat valakit...kb. 45% mindent egybevetve Ez nem tul versenykepes, meg az ukran migrok se maradnak itt dolgozni, habar csehorszag, lengyelorszag kitunoen megfelel nekik
Szerintem
2025. szeptember 05. 19:27
"patikus-3 2025. szeptember 05. 19:00 "Most meg egy kulcs van és ez 15 százalék. Ami megint csak egy hatalmas előrelépés." Az emberek szívesen fizetnének egy kicsivel több adót, ha cserebe lenne rendes oktatás és egészségügy. " Miből gondolod, hogy az uzsora adót Magyarország javára költenék? Miből gondolod, hogy Ursula, Weber azért akarja megtenni a tiszafostost miniszterelnöknek, mert annyira a szivükön viselik a magyar oktatást és hogy pontosan járjon a MÁV? Lófütty, a tiszafostosnak Ukrajna számára kell kiszivattyúznia a pénzt és az ország egyéb javait is. Ursulának, Webernek, nem Magyarország az első, hogy Magyarország javát akarják. Az ő elveik,ami nekik a legfontosabb, hogy mindent Ukrajnának a saját hazájukból is, hát miért pont Magyarországot kímélnék meg ettől?
vamonos-4
2025. szeptember 05. 19:00
Nem hinnem hogy Orbannak van eselye 2/3ot szerezni. A gyozelemre eselyesebb, mint MP, de ha ezt igy folytatja, 2030ban 2/3dal veszit a fidesz
patikus-3
2025. szeptember 05. 19:00
"Most meg egy kulcs van és ez 15 százalék. Ami megint csak egy hatalmas előrelépés." Az emberek szívesen fizetnének egy kicsivel több adót, ha cserebe lenne rendes oktatás és egészségügy.
