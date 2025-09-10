Ft
Tisza Párt liberális Magyarország Rákay Philip Manfred Weber Magyar Péter ellenzék Európai Unió baloldal

Ezek minden nap lebuknak

2025. szeptember 10. 20:27

Magyar Péter hálózati tartótisztje, azaz Manfred Weber ma kimondta a lényeget.

2025. szeptember 10. 20:27
Rákay Philip
Rákay Philip
„Magyar Péter hálózati tartótisztje – Manfred Weber – ma kimondta: »A nemzeti szuverenitás létezésének gondolata egy Patyomkin-falu. Nem létezik

Na, bravó! Értjük!

Ha Weber szerint »Magyar Péter a jövő«, akkor vajon a nemzeti szuverenitás kérdésében mit kell majd képviselnie a Tiszának? Segítek: le kell mondani róla. Ezek minden nap lebuknak.”

Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Csubszi
2025. szeptember 10. 21:32
Ilyen az értelmi szintje a ballibsiknek:)
lemez
2025. szeptember 10. 21:04
A letöltött amerikában fejlesztett poloska program adatokat rögzit.E-mailtodat leolvassa ,fényképedet látja,helyrögzitö van benne tudja hol tartózkodol.Ez kell a véresszájúaknak.És már vagy 10000 letöltötték.Jól beszopták.
jamborz
2025. szeptember 10. 20:52
Aki netán nem értene egyet Weber parancsával, azt majd az ukrán EU rendfenntartó (biztonsági, stb...) erők meggyőzik.
fortissima
2025. szeptember 10. 20:45
Gintonic68 2025. szeptember 10. 20:40 Az ukránok tudják már, hogy vágyott EU-ban nincs nemzeti szuverenitás??🤔 --- Azt biztosan tudják, hogy russzkij mirben nopláne...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!