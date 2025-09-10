„Magyar Péter hálózati tartótisztje – Manfred Weber – ma kimondta: »A nemzeti szuverenitás létezésének gondolata egy Patyomkin-falu. Nem létezik!«

Na, bravó! Értjük!

Ha Weber szerint »Magyar Péter a jövő«, akkor vajon a nemzeti szuverenitás kérdésében mit kell majd képviselnie a Tiszának? Segítek: le kell mondani róla. Ezek minden nap lebuknak.”