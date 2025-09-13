„Árad a Tisza-adó. A többkulcsos jövedelemadó-emelés és az ingatlanadó után itt az újabb Tisza-adó javaslat a magyar vállalkozások társasági adójának emeléséről.

A tiszás haditerv – »nem mondhatunk el mindent, mert abba belebuknánk« – befuccsolt. Hiába a titkolózás, a szájkosár és a bujkálás, a rendszer szivárog. Aki azt gondolja, hogy a háttérben dolgozó programírók munkáját el lehet titkolni, az nem ismeri Magyarországot. Itt mindig minden kiderül. A magyar politikában csak nyílt lapokkal lehet játszani, ahogy mi tesszük. Azt csináljuk, amit mondunk, és amit mondunk, azt megcsináljuk.

Adómentessé tettük a CSED-et és a GYED-et, a három, majd a kétgyermekes anyák jövedelemadóját eltöröljük, a családi adókedvezményt megduplázzuk, a fiatalokat pedig hozzásegítjük az első saját otthonukhoz. Ezek a komoly dolgok. Ez a kormányképesség. Őszinte, egyenes beszéd. Minden más csak kukorékolás. Kíváncsian várjuk, mi jön még!”