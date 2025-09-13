Ft
09. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt liberális Magyarország jobboldal Magyar Péter ellenzék Fidesz adó Orbán Viktor baloldal

Befuccsolt a tiszás haditerv

2025. szeptember 13. 09:34

Kíváncsian várjuk, mi jön még!

2025. szeptember 13. 09:34
Orbán Viktor
Orbán Viktor
Facebook

„Árad a Tisza-adó. A többkulcsos jövedelemadó-emelés és az ingatlanadó után itt az újabb Tisza-adó javaslat a magyar vállalkozások társasági adójának emeléséről.

A tiszás haditerv – »nem mondhatunk el mindent, mert abba belebuknánk« – befuccsolt. Hiába a titkolózás, a szájkosár és a bujkálás, a rendszer szivárog. Aki azt gondolja, hogy a háttérben dolgozó programírók munkáját el lehet titkolni, az nem ismeri Magyarországot. Itt mindig minden kiderül. A magyar politikában csak nyílt lapokkal lehet játszani, ahogy mi tesszük. Azt csináljuk, amit mondunk, és amit mondunk, azt megcsináljuk.

Adómentessé tettük a CSED-et és a GYED-et, a három, majd a kétgyermekes anyák jövedelemadóját eltöröljük, a családi adókedvezményt megduplázzuk, a fiatalokat pedig hozzásegítjük az első saját otthonukhoz. Ezek a komoly dolgok. Ez a kormányképesség. Őszinte, egyenes beszéd. Minden más csak kukorékolás. Kíváncsian várjuk, mi jön még!”

Nyitókép: Képernyőfotó

kimirszen
2025. szeptember 13. 10:59
szilvarozsakimirszen 2025. szeptember 13. 10:58 Ha prüsszelből ez a parancs ... A fossiás bármire hajlandó egy kis pénzért, meg hatalomért. Ennyit tudsz 4 általánossal cigány.
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. szeptember 13. 10:56
balbako_kimirszen 2025. szeptember 13. 10:48 Ezt hazudta? Hiszen már egy csomó hangfelvétel írásos dokumentum igazolja, hogy hazudik. Mesélj narancsbolsevik. Ki az a Dálnoki Árint?
Válasz erre
0
0
kimirszen
2025. szeptember 13. 10:46
A következő index hazudozás mi lesz? A TISZA 70 éves korra akarja emelni a nyugdíjkorhatárt?
Válasz erre
2
2
belbuda
2025. szeptember 13. 10:38
A rettegő Bástya elvtárs... Végre ezt is megéltük... Hajrá,Tisza,hajrá Magyarország! 🇭🇺🇭🇺❤️
Válasz erre
4
5
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!