Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
vélemény Lipták Tamás baloldal

A szólás és a véleménynyilvánítás, a szabad gyülekezés joga mindenkinek jár – aki baloldali

2025. szeptember 24. 14:03

Hát nem.

2025. szeptember 24. 14:03
null
Lipták Tamás
Lipták Tamás
Facebook

„A szólás és a véleménynyilvánítás, a szabad gyülekezés joga mindenkinek jár – aki baloldali, gondolják ők, ha ki nem is merik mondani. Hát nem.

Amennyiben a balliberálisoknak joguk van a szabad véleményüket obszcén, uszító feliratokkal kifejezni egy templomtól néhány méterre, úgy egyébként az egyháznak is joga van harangszóval gyakorolnia a véleménynyilvánítás szabad jogát. Még akkor is, ha tudjuk jól, nem ezért szólt a harang.

Az ott jelenlévőket pedig lássuk már be, nem a harangszó zavarja igazán, hanem maga az egyház, maga Isten.Ezért is volt felüdülés látni, ahogyan az atya a maga szerény lehetőségei között, de mégis azt tette, ami az egyik legfőbb hivatása: szembe szállt a sátáni baloldal söpredékével, megvédve az egyházat, megvédve a hitét, megvédve Istent.

Ezt is jelképezi ezentúl a harangszó a Ferenciek terén keddenként 18 órakor.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook/L. Tamás Pál újságíró

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
ihavrilla
2025. szeptember 24. 14:42
Nem egészen erről: vallásellenesség A Telex szerint az Alapjogokért központ migrációs filmjében "katolikussá tették" a Debreceni Nagytemplomot, mert keresztet raktak a tetejére. Megnéztem és nem látom rajta a keresztet, mert nincs! Most vagy hülye a firkász vagy vak, vagy elmebeteg hazudozó. Lehet, hogy mind egyszerre. Tényleg nehéz lesz a következő félév ennyi barom, idióta, mocskos gerinctelen ellenzékivel. Aztán úgyis mennek a levesbe.
Válasz erre
1
0
herden100
•••
2025. szeptember 24. 14:05 Szerkesztve
PEDOFIL-BARÁT ALKOTMÁNYT! 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗
Válasz erre
0
2
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!