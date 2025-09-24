„A szólás és a véleménynyilvánítás, a szabad gyülekezés joga mindenkinek jár – aki baloldali, gondolják ők, ha ki nem is merik mondani. Hát nem.

Amennyiben a balliberálisoknak joguk van a szabad véleményüket obszcén, uszító feliratokkal kifejezni egy templomtól néhány méterre, úgy egyébként az egyháznak is joga van harangszóval gyakorolnia a véleménynyilvánítás szabad jogát. Még akkor is, ha tudjuk jól, nem ezért szólt a harang.

Az ott jelenlévőket pedig lássuk már be, nem a harangszó zavarja igazán, hanem maga az egyház, maga Isten.Ezért is volt felüdülés látni, ahogyan az atya a maga szerény lehetőségei között, de mégis azt tette, ami az egyik legfőbb hivatása: szembe szállt a sátáni baloldal söpredékével, megvédve az egyházat, megvédve a hitét, megvédve Istent.

Ezt is jelképezi ezentúl a harangszó a Ferenciek terén keddenként 18 órakor.”