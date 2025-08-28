„Nem lennék Tarr Zoltán helyében

Magyar Péter most nyilván őrjöng miatta, és minden sz@rnak elhordja, hogy miért kellett össze-vissza pofáznia az eltitkolt adóemelési tervről, miközben Ő az országjáráson próbálja átverni az embereket az ellenkezőjével. Kínos lebukás ez.

Aki esetleg nem tudná, csak annyi történt, hogy a Tisza Párt elnök-helyettese, Tarr Zoltán egy zártkörű szektás rendezvényen bevallotta, hogy brutális adóemelésre készülnek, de erről még beszélni sem szabad.