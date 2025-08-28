Szembesítette kollégánk Tarr Zoltánt, aki válaszul letiltotta őt a Facebookon
Magyar Péter és Tarr Zoltán is aktív volt ma a Mandiner újságíróinak Facebook-oldalán.
Ne tévedjen senki, ócska csalók ezek.
„Nem lennék Tarr Zoltán helyében
Magyar Péter most nyilván őrjöng miatta, és minden sz@rnak elhordja, hogy miért kellett össze-vissza pofáznia az eltitkolt adóemelési tervről, miközben Ő az országjáráson próbálja átverni az embereket az ellenkezőjével. Kínos lebukás ez.
Aki esetleg nem tudná, csak annyi történt, hogy a Tisza Párt elnök-helyettese, Tarr Zoltán egy zártkörű szektás rendezvényen bevallotta, hogy brutális adóemelésre készülnek, de erről még beszélni sem szabad.
»Választást kell nyerni, utána mindent lehet!«
Így foglalta össze.
Ne tévedjen senki, ócska csalók ezek. Nagy szemfényvesztők, brüsszeli bábok, bohócok. Titkos jelöltekkel, titkos adó-emelési tervekkel, de nagy pofával és bődületes hazugságokkal.
Durva adóemelésről pofáznak maguk között suttyomban, a főbohóc meg járja az országot, és belehazudja az ellenkezőjét az emberek képébe. Már azokéba, akik még mindig hisznek neki.”
Nyitókép: Purger Tamás / MTI
