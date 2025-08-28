Ft
08. 28.
csütörtök
Tarr Zoltán brüsszeli Tisza Pár Magyar Péter

Magyar Péter most nyilván őrjöng Tarr Zoltán miatt

2025. augusztus 28. 22:12

Ne tévedjen senki, ócska csalók ezek.

2025. augusztus 28. 22:12
null
Kocsis Máté
Kocsis Máté
Facebook

„Nem lennék Tarr Zoltán helyében

Magyar Péter most nyilván őrjöng miatta, és minden sz@rnak elhordja, hogy miért kellett össze-vissza pofáznia az eltitkolt adóemelési tervről, miközben Ő az országjáráson próbálja átverni az embereket az ellenkezőjével. Kínos lebukás ez.

Aki esetleg nem tudná, csak annyi történt, hogy a Tisza Párt elnök-helyettese, Tarr Zoltán egy zártkörű szektás rendezvényen bevallotta, hogy brutális adóemelésre készülnek, de erről még beszélni sem szabad.

»Választást kell nyerni, utána mindent lehet!«

Így foglalta össze. 

Ne tévedjen senki, ócska csalók ezek. Nagy szemfényvesztők, brüsszeli bábok, bohócok. Titkos jelöltekkel, titkos adó-emelési tervekkel, de nagy pofával és bődületes hazugságokkal. 

Durva adóemelésről pofáznak maguk között suttyomban, a főbohóc meg járja az országot, és belehazudja az ellenkezőjét az emberek képébe. Már azokéba, akik még mindig hisznek neki.”

Nyitókép: Purger Tamás / MTI

***

 


 

 

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Obsitos Technikus
2025. augusztus 28. 22:53
Ez a műlelkész egy ritka moslék gazember.
Toma78
2025. augusztus 28. 22:52
Mint az óvodában nem tudja megmagyarázni elszalad, letilt, hisztizik... Szánalmas egy brigád egyre mélyebb az a Tisza gödör... Azt hiszik, hogy ezzel semmisé lehet tenni bármit is. Ilyenkor még fingani is stikában lehet nyomorultak. Mondjuk azt próbáljátok a nyaktokon lévő seggeteken, csak mindig túl hangosra sikerül.🖕😁🖕
elfújta az ellenszél
2025. augusztus 28. 22:47
Tarr olyan mint a cigány lova: nem vak az, hanem bátor a gazdája szerint. Agyhalál utáni állapotban mindegy is.
tapir32
2025. augusztus 28. 22:42
Magyar Péter a "bármilyen hazugság megfelel, ha elhiszik" elv alapján politizál. Ez a felelőtlen, erkölcstelen, hazug politizálás legalja.
