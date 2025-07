Ismét kritikus órákra készülhetünk – mutatjuk, hol jöhetnek a 110 km/h-s szélrohamok

Kedd kora hajnalban nyugat, délnyugat felől érkezhetnek újabb zivatarok, amelyek fokozatosan északkelet felé terjednek. A zivatarokat erős széllökések (50–70 km/h), lokálisan jelentős csapadék (15–35 mm, néhol akár ennél is több), valamint kisebb méretű jég (< 2 cm) is kísérheti – írta meg a HungaroMet. A nap folyamán több hullámban alakulhatnak ki zivatarok, amelyek a nyugati országrészben elsősorban felhőszakadással (30 mm felett) járhatnak. Más területeken

viharos széllökések (60–90 km/h), helyenként nagy mennyiségű csapadék (15–30 mm) és akár jégeső is előfordulhat.

Különösen az ország délkeleti felén kell számítani heves zivatarokra, amelyekhez 90 km/h feletti szélrohamok, nagyobb jégdarabok, és intenzív felhőszakadás (30–50 mm) is társulhatnak. Ezek a cellák rendszerbe is szerveződhetnek, és délután a keleti határvidéken már akár 90–110 km/h-s, károkozó erejű szélrohamok is kialakulhatnak.

A zivataros rendszerek fokozatosan kelet, északkelet felé haladnak, így délutánra leginkább a Dunától keletre lehet számítani zivatarokra. Az esti órákra a cellák várhatóan elhagyják az országot, és keleten is megszűnik a zivatartevékenység. Megjegyzés: Északnyugat felé a délutáni órákban gradiens szél következtében viharos (60–70 km/h) lökések is előfordulhatnak.

Az időjárási helyzet alakulása alapján nem kizárt, hogy kedden piros riasztás is érvénybe léphet a keleti, délkeleti határvidéken a >110 km/h-s széllökésekkel járó heves zivatarok miatt.

Nyitókép: Yuri CORTEZ / AFP

