Helyzetjelentés: nem adják fel a viharral szemben a küzdelmet a szakemberek, folyamatosan javul az áramszolgáltatás

Czepek Gábor azt írta, hogy kedd kora délután közel 40 ezer háztartásnál nem volt áram, ezt szerda reggelre az áramszolgáltatók szakemberei a felére, 21 ezerre csökkentették.

„Mindezt a zord, továbbra is viharos időjárás ellenére. Ma is megfeszített erővel dolgoznak, hogy mielőbb valamennyi háztartásnál visszaálljon az áramszolgáltatás. Addig is a türelmüket, megértésüket kérjük!” – fogalmazott a közösségi oldalán az államtitkár.

(MTI)

