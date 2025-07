„Az idei nyár sajátossága, hogy már javában zajlik a harc és a kampány a jövő évi választási sikerért. Az utóbbi évtizedben elszoktunk ettől, hiszen a nyarat a választási kampány kezdete előtti uborkaszezonként éltük meg. Most a helyzet megváltozott, aminek egyik figyelemre méltó eleme, hogy Orbán Viktor miniszterelnök sorra adja az interjúkat a szokásos, Kossuth Rádióban hetente hallhatók mellett.

Az elmúlt időszakban a kormányfő például Hont Andrásnak, Lentulai Krisztiánnak, Bayer Zsoltnak és Király Tamásnak – az Ultrahang Pluszban – is nyilatkozott. Ez az aktivitás egyértelműen ellensúlyozni kívánja a Tisza Párt erősödését, illetve Magyar Péter országjárását és sajtómegjelenéseit. Az interjúk fontosak, a Fidesz legkomolyabb ütőkártyáját ugyanis továbbra is úgy hívják, hogy Orbán Viktor. A kormányfő jól kamatoztatja ezekben a riportokban azt a képességét, hogy egyik pillanatban úgy tűnik, mintha a piacon falatozás közben beszélgetne a partnereivel, a másik pillanatban pedig már egy komoly nemzetközi elemzést ad a helyzetről a saját olvasatában. Ez az intenzív jelenlét érezhetően aktivizálta is a kormánypárt szavazóbázisát.

Amire igencsak szüksége van manapság a Fidesznek, mert a Tisza Párt nagykanizsai programbemutató gyűlése is megmutatta, hogy az ellenzéki oldalon sem az aktivitásból, sem az aktivistákból nincs hiány. Az elmúlt időszakban – velem együtt – többen is kritizálták a jelenleg legnagyobb ellenzéki tömörülést amiatt, hogy nincs programja, és hiányoznak a jelentékenynek tekinthető politikusai. (…)

Nem tartom tehát célravezetőnek az újabb elszámoltatási törekvéseket, mert mindig sok indulatot és kevés eredményt produkálnak. Értem persze a tömegnyomást, de egyszer már ki kellene szállni abból a mókuskerékből, ahol az előző kormányt ab ovo börtöntölteléknek tekintjük.”