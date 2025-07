A baloldal megint megpróbálta lejáratni Orbán Viktort – de ismét árnyékra vetődött

Megvan a kényelmünk, finom a kaja, de hogy luxus lenne, azt erősen kétlem. Sőt olyan megjegyzések is hallhatók, hogy akár ötcsillagos szálló is lehetne. Persze, ha álruhában, inkognitóban Orbán Viktor üdülne itt, akkor bizony a tényekhez ragaszkodó, független-objektív sajtó ezt is luxusnak minősítené.