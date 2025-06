„Wellor ismét darázsfészekbe nyúlt. Új dalával az ország megosztottságán sopánkodó popcelebeket cikizi. Az utóbbi hetekben nagyon alacsonyan repültek a zenészek politikai témájú nyilatkozatai.

Caramel kezdte a sort, amire a balos médiamunkások rácsaptak, mint gyöngytyúk a takonyra. Leírták, hogy lám, lám, Caramel is rájött már, hogy milyen gonosz a Fidesz, és végre ő is a jó oldalra állt. Ebből az következik szerintük, hogy a kormánynak vége. Aztán a Quimby, majd a Halott Pénz frontembere érzett késztetést közéleti témában megszólalni, majd végül ByeAlex is megszólalt.