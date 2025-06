Pánikszerű menekülés: rendhagyó megoldást leplezett le Törökszentmiklóson a NAV

Felhívták a figyelmet arra is, hogy ezek a termékek súlyos egészségi kockázatokat jelenthetnek a fiatalok számára. Az ízesítés miatt könnyen rászokhatnak, miközben nikotinfüggőség alakul ki. Az elmúlt időszakban hatóságunk THC (marihuána) tartalmú termékeket is talált, amelyek különösen veszélyesek lehetnek a fiatalok számára, hiszen nemcsak nikotinfüggőséget, hanem akár kábítószer-függőséget is okozhatnak. Az illegális forrásból beszerzett dohánytermékek összetevői nem ellenőrzöttek.

Nyitókép: Nemzeti Adó-és Vámhivatal Facebook-oldala

