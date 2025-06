„Most elengedték a kezem” – kiakadtak a Tisza-szimpatizánsok a párt legújabb húzása miatt

Ismét kiborultak a tiszás szimpatizánsok

A kiszivárgott lista és a lenéző megjegyzések több tiszás aktivistát is felháborítottak – derül ki a Mandiner birtokába került képernyőfotókból. Ezeken látható, hogy a zárt tiszás Discord-csoportban több aktivista is hangot adott nemtetszésének, sőt, akadt olyan is, aki elárulta: a párt elvárta tőlük, hogy orosz oldalakról lopott képekkel készítsenek álprofilokat.

„Mondjuk nem kellett volna nárcisztikus embereknek olyan fa**kalap listákat készíteni teljesen kéretlenül…” – írta valaki a Redditen a szerver bezárása után. A hozzászólás hátterében az is állhat, hogy Magyar Péter tagadja: utasítást adott volna a lista elkészítésére.

#politikai-chat aktív tagjai-val csesztek ki a legjobban, egész nap értelmes politizálás ment azon a csatornán”

– jegyezte meg egy másik hozzászóló.

Volt, aki kommentjéből egyértelműen kiábrándultság tükröződött: „én innen tájékozódtam, több alkalommal is mentem tiszás eseményre, de akkor most elengedték a kezem. A felsorolt social media platformokat nem használom, a youtube alkalmatlan a párbeszédek kialakítására. szomorú

a kiszivárgott támogatólista után (amit tisza szigetesek és szigetes kapcsolattartók a privát telefonjaikon befotózva tárolnak) ez egy nagyon rossz előjel”

– fogalmazott.

„Alkesz, rokinyugis, piás”

Mint arról a Mandiner is beszámolt, Magyar Péterék saját támogatóikat listázták. Az elmúlt napokban példátlan adatgyűjtési botrány robbant ki a Tisza Párt körül. A nyilvánosságra került adatbázisban

nemcsak a szimpatizánsok alapadatai szerepeltek, hanem értékelések, minősítések és személyes megjegyzések is.

A táblázatban feltüntették, hogy az illetőnek van-e tapasztalata online kampányban, használ-e álprofilt a Facebookon, vagy rendelkezik-e politikai múlttal. A megjegyzések rovatban pedig többek között ilyen jellemzések szerepeltek:

Alkesz ő is, össze-vissza beszél. Facebookja nincsen, ellenzi a lájkokat és posztokat, kikövette Pétert”.

Fárasztó lesz nagyon, túl okosnak képzeli magát, szerintem piás is”.

Rokinyugis, moderálja a szigetes zárt csoportot”.

Ő kicsit fura figura, volt moderátor egy napig, pszichés gondjai vannak”

– ilyen és ehhez hasonló megjegyzésekkel minősítették a hozzájuk jelentkező önkénteseket.

Nyitókép: AFP