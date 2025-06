Megszűnhet a hétvégi káosz: indul a nyári menetrend

A vakáció első napjától, szombattól nyári menetrendre vált a MÁV-csoport: a turisztikai célpontok irányába sűrűbb indulással és nagyobb kapacitásokkal közlekednek a vonat- és buszjáratok, sőt mostantól a fővárosi közlekedés meghosszabbított hétvégi, éjszakai üzemidejéhez sem csak a korábban bejelentett HÉV-ek és elővárosi „kék” VOLÁN-buszok indulása igazodik, hanem egyes agglomerációs vonatok menetrendje is – közölte a MÁV pénteken az MTI-vel.

Hegyi Zsolt vezérigazgató a Facebook-oldalán közzétett videóban kifejtette, hogy a nyári menetrendben sokkal több vonatot közlekedtetnek a Balatonra és országszerte sokkal több klimatizált szolgáltatást fognak nyújtani.

Az új menetrend már az applikációikban és az interneten is elérhető – tette hozzá. A MÁV közleménye szerint érdemben bővül az eljutási kínálat Budapest és a Balaton között, és a tó térségébe idén nyáron könnyebb lesz eljutni a Dunántúlról is, amiképpen a Dél-Alföld és a főváros között is új, a korábbiaknál magasabb komfortú eljutási lehetőségeket biztosítanak.

Soha annyi klimatizált férőhely nem állt rendelkezésre a Budapestről a Balatonra utazók számára, mint amennyi az idei főszezonban

– írták. A klímagaranciával ugyanakkor az összes többi magyarországi településre is el lehet majd jutni klimatizált járművel naponta legalább egyszer – ahova vonattal nem, oda korszerű, kényelmes, légkondicionált autóbusz fedélzetén. A MÁV-csoport megerősítette készenléti tartalékát is: a tavalyi évhez képest megtízszerezték, azaz 200-nál is többre növelték azoknak az erősítő MÁVbuszoknak a számát, amelyek az ország 53 bevetési pontján, egész nyáron indulásra készen várnak majd arra, hogy minél gyorsabban tudjanak a műszaki vagy más jellegű haváriahelyzetek miatt késést szenvedő utasok segítségére sietni.

A fővárosi közlekedésben is beköszönt a nyár Szombattól a fővárosi közösségi közlekedési járatok az iskolaszünetben érvényes menetrend szerint indulnak, a nyári iskolaszüneti menetrend augusztus végéig lesz érvényben – közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel. Közleményük szerint a nyári hónapokban egyes járatok – elsősorban a kiránduló és turisztikai forgalom jobb kiszolgálása érdekében – sűrűbben közlekednek. Ilyen például a margitszigeti 26-os autóbusz, ahol a nyári időszak beköszöntével már az elmúlt hetekben is csuklós autóbusz közlekedett. A repülőtérre közlekedő 100E és a 200E járat is sűrűbb menetrendet követ július elejétől a nyári turisztikai forgalom erősödéséhez és a nagy számú külföldi turistát vonzó budapesti rendezvényekhez igazodva – írták. A BKK kiemelte: a nyári időszakban arra törekednek, hogy minél több modern, alacsonypadlós és klimatizált jármű kerüljön forgalomba. Ebben segít, hogy folyamatosan érkeznek az új CAF-villamosok Budapestre, bővítve a modern és nyáron hűs járművek számát. Egyes régebbi típusú, magaspadlós járműveket ilyekor átmenetileg nem indítanak el az őszi iskolakezdésig – olvasható a közleményben.

A nagyobb csoportokat, kerékpáros társaságokat kérik, hogy legalább egy héttel jelezzék előre utazási szándékukat a MÁV-csoport csatornáin, hogy biztosítani tudják a megfelelő többlethelyeket. A MÁV-csoport a nyári főszezonra való felkészülés jegyében – egyebek mellett –

végrehajtotta a Balaton északi és déli parti vasútvonalain a legkritikusabb szakaszok megelőző karbantartását,

valamint befejezte azt az infrastrukturális beruházást, amelynek köszönhetően Budapest és Székesfehérvár között immár óránként 160 kilométerrel közlekedhetnek az arra alkalmas vonatok.

A nemzet közlekedési társasága megerősítette járműparkját is. Többek között 100 darab, korábban alkatrészhiány miatt tárolóvágányon veszteglő vasúti kocsit újítottak fel, így az idei főszezonban 50-nel több IC-kocsi teljesíthet majd szolgálatot, mint tavaly ilyenkor – írták.

Nyitókép forrása: MTI/Máthé Zoltán