A magyar kormány minden segítséget megad a parajdi katasztrófa károsultjainak

A helyszínre magyar vízügyi és katasztrófavédelmi szakemberek is érkeztek, a kormány képviseletében pedig Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai politikai államtitkár járt a helyszínen.

Gyorssegélyként a kormány 10 millió forintot adott, és az Ökumenikus Segélyszervezet is segélyprogramot is indított - számolt be Gulyás Gergely.

Nyitókép: a vízzel elöntött sóbánya. Fotó: Meteoplus Facebook-oldala