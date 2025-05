Újpesti Szakrendelő: több tízmilliós visszaélésre derülhetett fény

A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő mintegy 30 millió forint jogszerűtlenül visszaigényelt bértámogatást tárt fel és követel vissza az Újpesti Szakrendelőtől – írta közösségi oldalán Nagy István, a kerület volt fideszes alpolgármestere.

Hozzátette: alapos a gyanú, hogy az Újpesti Szakrendelőben előre megfontolt szándékkal elkövetett költségvetési csalás történt. Úgy tudni, hogy az Önkormányzat eddig még nem tette meg az ilyen esetben kötelező feljelentés.

Ahogy Nagy hangsúlyozta, Déri Tibor Újpest volt DK-s polgármestere hallgat az ügyben, az önkormányzati képviselők pedig szokás szerint nem kaptak tájékoztatást a követelésről. A hírek szerint a szakrendelő elismerte bértámogatás jogszerűtlen visszaigénylését, amit ezek után vissza kell fizetnie, vagy már vissza is fizetett.

A szakrendelő a jelentős összeget azonban csak a betegellátás rovására tudja kigazdálkodni.

Ami nyilván nem elfogadható, azért véleményünk szerint az Önkormányzatnak kell helyt állni – írta Nagy, hozzátéve, hogy a szakrendelő egykori főigazgatójától senki nem kérte számon, hogy mi történt.

A volt alpolgármester egy másik esetet is említ: Déri Tibor a képviselő-testület felhatalmazása nélkül, hivatali visszaéléssel és szerződésszegéssel jelentős kárt okozott a Magyar Íjász Szövetségnek, akik emiatt kártérítési pert indítottak az Önkormányzat ellen.

Az Íjász Központ ügyében az Állami Számvevőszék és a Kormányhivatal megállapította, hogy

Déri Tibor álképviselőként járt el a közokirat hamisítással módosított ingatlan csereszerződés aláírásakor,

mert arra a képviselő-testület nem hatalmazta fel.

Nagy tájékoztatása szerint a Fővárosi Ítélőtábla másodfokon (is) jogosnak ítélte meg az íjászok kárigényét. A követelés összege tekintetében később lesz bírósági döntés, de az már most biztosan állítható, hogy Déri „áldásos” tevékenysége eredményeként az Önkormányzatra alulról becsülve is minimum félmilliárd forint kártérítés megfizetése vár, ami elérheti akár az egymilliárd forintot is – írta Nagy.

Ahogy a volt alpolgármester írja: Nyilván a baloldalon a szokásos kéz-kezet mos alapon a felelősségre vonás most is el fog maradni. Déri pedig immár alpolgármesterként havi hárommillió forintos fizetéséért folytathatja tovább kártékony semmittevését.

Nyitókép: Varju László országgyűlési képviselő és Déri Tibor. (Fotó: Déri Tibor Facebook oldala)