Tóth Gabi üzent a Telexnek: Hiányzom?

„Kedves Telex, hiányzom?” – reagált a közösségi oldalán Tóth Gabi azokra a hírekre, amelyek szerint „a NER lecserélte az énekesnőt” Muri Enikőre.

Korábban a Mandiner is beszámolt róla, hogy Muri Enikő balliberális össztűz alá került miután elvállalt egy szereplést a hétvégi Harcosok Klubja eseményen. A héten Muri Enikő a Patrióta YouTube csatornán is elmondta a véleményét a helyzetről. „Biztos vagyok benne, hogy sok kellemetlen szituációm lenne, ha kimondanám, amit valójában gondolok. Egyelőre ezt most még csak a munkahelyemre tudom leszűkíteni (...) Én megtanultam, hogy vannak helyzetek, amikor jobb, ha csendben maradsz, mert úgyis te fogod húzni a rövidebbet. Pláne azért, mert afelé húz a szívem és a véleményem, ami a Fideszről szól. És ha ezt az ember nyíltan ki meri mondani, akkor már rögtön érezheti a kést a hátában” – fogalmazott.

Nyitókép forrása: Mandiner/Földházi Árpád