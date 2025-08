Orbán Viktor: Erdély ügyében a valóság győzött

„A szombat erős volt”, jegyezte meg Orbán Viktor a múlt hétvégével kapcsolatban a Harcosok Klubja nevű zárt Facebook-csoportban – számol be róla a Magyar Nemzet. A miniszterelnök azt is hozzátette, hogy Erdély ügyében most a valóság mondott ítéletet a közösségi tér fölött.

A kormányfő hétfői posztjában az MCC Fesztről és Dopeman közéleti szerepvállalásáról is írt, emellett szóba hozta az ukrán hatóságok eljárását Sebestyén József halával kapcsolatban.

Orbán Viktor bejegyzésében jelezte, az hogy az esztergomi MCC Feszten ötezer ember volt jelen, bizonyíték rá, hogy nem a közösségi média hangulatkeltése alakítja a valóságot.

„A hétvége tanulsága, hogy a digitális blöff a valóságban nem működik” – szögezte le.

És azt is, egyértelműen utalva Magyar Péterre, hogy

„ilyen, ha valaki Erdélyt román földnek nevezi, és aztán oda dugja a képét”.

Emellett megemlítette, hogy az ukrán Állami Nyomozó Iroda nem indít eljárást a Kárpátalján májusban halálra vert Sebestyén József ügyében. Orbán Viktor szerint elfogadhatatlan az indok, miszerint „elegendő bizonyíték hiányában” utasították el a nyomozást.

„Ez elfogadhatatlan. Követeljük az ügy kivizsgálását, ahogy Európában annak lennie kell” – fogalmazott egyértelműen.

Végül beszámolt róla, hogy délután Dopemannel lesz találkozója, aki nemrég csatlakozott a Digitális Polgári Körökhöz. Hozzáfűzte, hogy a zenész emiatt „erős trolltámadásokat” kapott, de szerinte „élvezi” a helyzetet. A bejegyzés végén Orbán Viktor szokásosan a választásokig hátralévő napok számával zárta a sorokat:

„Még 251 nap.”