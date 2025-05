„Pottyondyra reagálva Deák Dániel, a XXI. Század Intézet elemzője úgy fogalmazott:

Tisztul a hazai közélet: miután vége a külföldi pénzeknek, Pottyondy Edina bejelentette, visszavonul vagy külföldre költözik.

Sajnos attól tartok, hogy nem eszik olyan forrón a kását, köztünk fog maradni az internet vicsorgó démona, csak szokásához híven habosítani akarta a történetet.

Azonban azzal, hogy a törvény kapcsán ő maga mondta ki, hogy betyár világ jön rájuk nézve, gyakorlatilag elismerte, hogy a külföldi pénzcsapok elzárásával nem fognak tudni működni a hozzá hasonló, a kormány lejáratásával megbízott »független« portálok, megmondóemberek, vloggerek, influenszerek.

Ezzel a posztjával gyakorlatilag bedöntötte a komplett baloldali narratívát, sőt még Magyar Péternek is betartott, mert újabban a Tisza Párt elnöke is pusztán számításból a sajtó védelmére kelt. Volt képe hozzá, pedig korábban mindennek lehordta az újságírókat, sőt még a Dunába is akarta őket lökni. Pottyondy hatalmas öngólt lőtt, méghozzá kapásból a bal felső pipába.”