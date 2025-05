Kibújt a szög a zsákból: azon örömködik Perintfalvi Rita, hogy nem Erdő Péter lett a pápa

Egy érdekes bejegyzést tett közzé Facebook-oldalán Perintfalvi Rita, ugyanis annak örül, hogy nem Erdő Péter lett a pápa.

„XIV. Leó Ferenc pápa embere volt és névadója egy igazi modernista pápa, ezért remélhetjük, hogy a reformok folytatódnak.

Extra öröm: hogy nem hiába szavaztatok tegnap itt az oldalamon több, mint 10 000-en Erdő Péter bíboros megválasztása ellen!

Látjátok milyen erős a lobbierőnk? Erősebb, mint Orbán Viktoré! Vagy Donald Trumpé! Ő bár szinte akár boldog is lehetne, hiszen XIV. Leó az első amerikai pápa, de a másik szeme sírhat, mert ő bizony nem Trump embere. Nemrég jól be is szólt a katolikus alelnöknek. Szóval így első blikkre azt tudom mondani Nektek, van okunk az örömre!” – fogalmazott Perintfalvi Rita.