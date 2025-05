Azt, hogy ezzel a törvénnyel a legaljasabb nemzet-ár:ulást követik el, csupán azért, mert rettegnek attól, hogy ütött számukra a végső óra. A végső óra a bukás előtt. És ez elől úgy érzik, hogy már csak úgy menekülhetnek, ha előveszik a legsötétebb totalitárius diktatúrák eszközeit. És leva:dásznak mindenkit, akinek még valóban fontos a hazája szuverenitása és a saját személyes szabadsága.

Akik hozzájuk hasonlóak nem hajlandók Putyin ócska csicskáivá válni.

Csakhogy! Ha ők radikalizálódnak, akkor nekünk is azt kell tennünk! Semmiképpen ne reagáljunk félelemmel! Hiszen pont ez a céljuk. Az, hogy ter:rorizáljanak minket és emiatt a sarokba húzódjunk és önként megadjuk magunkat csupán azért, mert megfélemlítenek. Hát pedig nem fogjuk! Sőt!

Látom az országosan szerveződő akciókat, amelyekre iszonyú büszke vagyok! Csodálatos! Látom az Európai Bizottság súlyos figyelmeztetéseit Orbán felé. Biztos, hogy az EU igen komoly lépéseket fog tenni, de nem várhatjuk csak tőlük, hogy megmentsenek minket az orbáni aljasságtól! Nekünk is 100%-ig bele kell tennünk magunkat az ellenállásba. A tüntetések mellett ki kell találnunk a legkülönfélébb polgári engedetlenségi akciókat is. Ebben több célpontunk is lehet majd.