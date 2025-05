„Jaj egyemmeg hät megin milyen jól kinéz ezen a képenis a péterke csak úgy ragyog csibészessen megint ahogy megszoktuk tölle a háti zsák is milyen aranyos nem is a gyerekétöl szedte el ne mongyátok már méghogy az orbánc stilussát nyulja a háti zsákal hülyék vagytok drágájim eszetek elvette a péter féltek mi irigy magyarok de már anyira árad hiszen a momentuszos hőlgy is az a jaj melyik az a dajerólt lányaszony én nemtudom melyik mind ugyan olyan aszonta kilép a politizácioból és meg kőszőnte szépen a Péterrt támogattja igy de nem igy valahogy más ként mondtta a lényeg mennj már innen itt kunyerál kőzbe a Szimike vesztije tüzel hát mongyuk meg értem öt is

mind igy vagyunk hö hullámok itt a klimaszk szoval hogy nem igy mondta a monszunos nö hogy tulajdon képen be fekszik a péter urfinak hanem hogy na értítek hogy hát felajánkozott a parlamenttes helyekér hogy oda adja vagyis na hogy nem indul értítek a lényeg hogy mindden párt a gyurcsán úr is ezt kénetegye hogy el zavarjuk végre a narancst a csuti meg hagy szotyoläzon a mecseken a peterel

a a szoboszlay is jobban tejesít majd meg látjätok én nem értek a focihoz az Anti nèha szigyja öket a stádionok végett de azokat a MagyarÚr ugy is le bontyja és be épiti a korhäzokba a CTé köré minden ki lopnak onnand drágáim pusy pusy szia sztok pápá

árad árad pápá Csalogányné Rozsomák Antalné Editt pusy edittke.”