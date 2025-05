„Töröltem az ismerőseim közül Perintfalvi Ritát. Kivételesen ritkán szoktam ehhez az eszközhöz nyúlni, de az esetében régóta érett a döntés.

Az elmúlt időszakban egyre növekvő undorral néztem, ahogy Perintfalvi az önkéntes védőjévé szegődött évtizedek óta kiszolgáltatott kisfiúkra vadászó pedofil hírességeknek, sőt azokat mocskolta, akik próbálták feltárni a viselt dolgait ezeknek a nagyhatalmú szörnyetegeknek, akik sérthetetlennek és törvények fölött állónak hitték magukat.

Viszolyogva olvastam, ahogy idén februárban Orbán Viktor »putriból felkapaszkodott rokonairól« írt (ami miatt Még Mérő Vera is kiakadt rá), ahogy megrészegülve a felpörgő lájszámoktól egyre vadabbul hergelte az O1G-szektát,

önfeledten csicskázva, moslékozva, kápózva, nyilasozva mindenkit, aki az ellenfelének pécézett ki (ezek a leggyakoribb jelzőivé váltak az elmúlt hónapokban).

A pohár valamiért mégis tegnap telt be nálam, amikor napi gyűlöletfélórájában az alábbi szöveget bírta képernyőre vetni:

»Kedves Muri Enikő! Tudod kikre emlékeztetsz? Azokra a nőkre, akik annak idején összejátszottak a Ge:stapóval, hogy milliónyi ártatlan embert füstölhessenek el a gá:zkamrákban vagy csinálhassanak szappant belőlük! Rengetegen voltak ilyenek, köztük színésznők, énekesnők is. Te most egy lettél közülük!«