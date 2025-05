Az arcátlanság csúcsa: kilopkodják az emberek postaládájából a szavazólapokat

Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója egy kéréssel fordult a kormányhoz. Arra kérte a kabinetet, hogy nyújtsanak segítséget azoknak a állampolgároknak, akiknek kiszedtéka postaládájukból vagy nem kapták meg a Voks2025 véleménynyilvánító szavazáshoz szükséges leveleket.

Nem tudom hogy kell csinálni, nem tudom, mit kell tenni, de valami megoldást kell találnunk”

– fogalmazott a kormánypárti politikus.

A vonatkozó üzenetet ide kattintva tekintheti meg.

Erre a problémára korábban Németh Balázs, a Fidesz frakció szóvivője is felhívta a figyelmet. Németh azt írta Facebook-oldalán, hogy egyre több jel utal arra, hogy ellopják a Voks 2025 szavazólapokat. Olyan közösségi médiában elterjedt képeket és bejegyzéseket említett, amelyek arról számoltak be, hogy ellenzéki aktivisták célzottan gyűjtik be a szavazólapokat a postaládákból, hogy azokat később megsemmisítsék.

Nyitókép: Pexels

