A TISZA Párt megint egyensúlyozni próbál Ukrajna EU-tagsága ügyében, de előbb-utóbb színt kell vallania

Előbb-utóbb azonban a pártelnöknek is színt kell vallania – no nem úgy, ahogy párttársa, Ruszin-Szendi Romulusz tette, hiszen a volt vezérkari főnök nem volt hajlandó válaszolni riporterünk kérdésére, hogy tényleg „Slava Ukrajini!” (azaz „Dicsőség Ukrajnának!”) felkiáltással zárta-e felszólalásait a NATO-üléseken. Már csak azért is, mert egyre több jel utal arra, hogy a TISZA Pártnak köze lehet az ukránok Magyarország elleni lejáratókampányához, és Magyar Péternek azt is meg kell majd magyarázni valahogy, hogy miért pózol Ukrajnában és Magyarországon készült közös fényképeken egy Magyarországról a közelmúltban kitiltott ukrán állampolgárral, aki a gyanú szerint az ukrán titkosszolgálat ügynöke.