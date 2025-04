Ultramodern eszköz pásztázza Magyarországot: senki és semmi sem rejtőzködhet el

A DA62 MPP (Multi Purpose Platform) a Diamond Aircraft ultramodern, speciális küldetésekre tervezett légi járműve. Kétmotoros, 8 órás repülési időre képes, és akár 710 kg hasznos terhet is szállíthat. Felszerelhető nagy felbontású kamerákkal, radarokkal, szenzorokkal – így kiválóan alkalmas határőrizetre, térképezésre, megfigyelésre, hírszerzésre, katasztrófavédelmi feladatokra.



A „SurveyStar”-t több ország is rendszeresítette, Magyarország mellett például Nigéria, Argentína, Görögország és Hollandia is.