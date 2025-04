Új felfedezésre bukkantak a szegedi BYD gyár alatt – az egész beruházást a feje tetejére állíthatja

Bár a feltárás párhuzamosan zajlik a gyár építésével, a beruházók aggodalmukat fejezték ki, hogy a régészeti munkák esetleg késleltethetik a BYD komplexum tervezett őszi átadását.

Botka László, Szeged polgármestere azonban megnyugtatóan nyilatkozott: a város, a kivitelezők és a kínai autógyártó között folyamatos az egyeztetés, és egyelőre nem várható csúszás az építkezés ütemtervében.

Sztankovánszki Tibor, a Móra Ferenc Múzeum régésze elmondta, hogy a felfedezés teljesen váratlanul érte őket, mivel a korábbi próbafeltárások nem jelezték a temető jelenlétét.

A szegedi feltárás híre már a nemzetközi sajtót is bejárta: a The Archeologist című szaklap is beszámolt a leletről.

A régészek szerint elképzelhető, hogy a temető mellett településnyomokra is bukkannak, így a kutatások a gyár körüli területeken tovább folytatódhatnak.

Nyitóképünk illusztráció. Forrás: CFOTO / NurPhoto / NurPhoto via AFP