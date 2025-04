„Totálisan hülye, aljas, Orbánnak feltétel nélkül engedelmeskedő rendőrökről” értekezik bejegyzésében a forgalombénító Hadházy Ákos

Hadházy Ákos újabb kemény hangvételű posztban bírálta a BRFK-t, miután a rendőrség közleményében védte meg az Erzsébet hídi tüntetés betiltásának jogosságát. A politikus szerint a rendőrség hamis bizonyítékokat mutatott be a Kúrián, hogy igazolja az alacsony létszámra hivatkozó döntést.

A hazug rendőrt könnyebb utolérni, mint a sánta kutyát”

– kezdte bejegyzését Hadházy, aki szerint a BRFK „egészen arcátlan és cinikus közleményt adott ki” a demonstráció kapcsán. Állítása szerint a rendőrség a Szabadság hídról készült drónfelvételeket mutatta be bizonyítékként, nem pedig az Erzsébet hídi demonstrációról készült képeket, ráadásul azokat is „most kedden” készítették, amikorra „nem is hirdetett meg gyűlést”. Hadházy szerint:

Csak egy totálisan hülye, vagy totálisan aljas, vagy Orbánnak feltétel nélkül engedelmeskedő rendőr írhatta azt le, hogy ezek alapján a fényképek alapján az általam meghirdetett tüntetéseken csak pár százan voltunk.”

A politikus a bíróság döntését is bírálta: „A Kúria Orbánhoz hű bírói amúgy szintén készséggel tettették a hülyét és készséggel hittek a rendőri »bizonyítékoknak«.” Hadházy jelezte, hogy feljelentést tesznek a rendőrség ellen, mert szerinte „a BRFK tudatosan hamis bizonyítékkal tévesztette meg a Kúriát”, hozzátéve: „más kérdés, hogy a Kúria Orbánhoz hű bírói pont a hamis bizonyítékot várták el a rendőrségtől”.

A politikus szerint a rendőrség „görcsösen próbálja bizonyítani a nyilvánvaló hazugságot az alacsony létszámról”, mert jogértelmezésük alapján sok tüntető lezárhatja a hidat, kevesebb ember viszont nem.