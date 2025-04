Totális kudarc – több a rendőr és az újságíró a Momentum parlamenti blokádjánál, mint a demonstráló

Kormánypárti képviselők kezdeményezésére rögzíthették az alkotmányban, hogy

a gyermekek testi, szellemi és erkölcsi fejlődésének védelme, valamint a gyermekek születési nemének megfelelő önazonossághoz való jogának védelme kiemelt jelentőségű alapvető jog, és ezzel arányos védelmet élvez.

Ezen kívül a tervezett módosítás azt is rögzíti, hogy más állampolgársággal is rendelkező magyar állampolgár állampolgársága határozott időre felfüggeszthető, és azt is, hogy alapvető jog legyen a készpénzzel történő fizetést.

A módosítás tartalmazza azt is, hogy Magyarországon a kábítószer előállítása, használata, terjesztése, népszerűsítése tilos.

A szavazás alatt a demonstrálók hangos pfújolással adtak hangot nemtetszésüknek, majd utána beszédek kezdődtek. Felszólalt Soproni Tamás, Terézváros és Baranyi Krisztina Ferencváros polgármestere, majd Karácsony Gergely főpolgármster.

A tüntetők végül úgy döntöttek, hogy felvonulnak a Várba, a Sándor Palotához.

Nyitókép: Földházi Árpád / Mandiner