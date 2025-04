„Az Egyesült Államok kiszállt a világ szabadpiacáról, mint ütődött gyerek menet közben a ringlispílből. Amerika, mielőtt újra nagy akart volna lenni a világ legerősebb gazdasági hatalma, a világ legerősebb katonai szövetségének vezető ereje, a világ nagy része számára mintaadó volt, követendő példa, most meg csak találgatni lehet, hogy mi lesz, majd ha átevickél a magas infláció és alacsony gazdasági növekedés (esetleg recesszió) sáros pocsolyáján, mert még a Trumpot törvénytelenségig támogató FOX szakértői is ezt gyanítják. Minket ez nem is kellene, hogy érdekeljen, csakhogy ha a teljes összsúly (világgazdaság GDP-je) negyedét képviselő behemót ugrik le a körjátékról, akkor az megbillen, mindenkinek új, más pozíciót kell találnia, és az új egyensúly megtalálásáig minden bizonytalan. Az autó- és akkumulátor ipari visszaesésünkön kívül, mert az legalább fix. Megérte ennyit fektetni bele, és közben Trumpnak szurkolni, azt már a hülye vak is látja.

De tényleg, hova juthat Trump Amerikája? A nagy 1800-as évekbeli merkantilista elképzelésben a hazai gyártás felpörgetése szerepel, kevés import, ha egyáltalán és sok export. Ha bejön újra szénporos arcú bányászok és alacsony hozzáadott érték mellett is munkához jutó gyári munkások népesítik majd be Wyomingot és Detroitot. Öröm az örömben, hogy nem migránsok, mert azokat addig deportálják, hanem igazi, ízig(hanyad ízig)-vérig amerikaiak.