Erdő Péter durva vádakkal néz szembe, Soros György hálózatának is köze van az ügyhöz

Ugyanakkor Pető Attila molesztálási ügyében már 2016-ban megszületett az egyházi döntés, az érintett papot eltiltották.

Pető ennek ellenére folyamatosan támadja az egyházat, miközben 2023-ban őt magát ítélték el jogerősen zaklatás miatt.

A SNAP (Survivors Network of those Abused by Priests) illetve a szintén egyházi visszaélésekkel foglalkozó Nate’s Mission nyújtott be hat bíboros ellen panaszt, közöttük szerepel Erdő Péter is.

Az áldozatvédőnek mondott szervezet egyik legjelentősebb közreműködőjét 2008-ban tartóztatták le több mint száz, gyermekeket ábrázoló pornográf kép birtoklása miatt.

Hosszú és sötét múltra tekint vissza Pető Attila története

A történet egészen az ezredfordulóig nyúlik vissza. Pető Attila Sebestyén Balázs egyik műsorában mondta el még 2019-ben, hogy 1999 és 2003 között öt alkalommal zaklatta őt Sz. Balázs. Pető állítása szerint az egyház nem tett semmi az ügyben.

Tette ezt annak ellenére, hogy Sz. az akkori adás elhangzásakor már két és fél éve nem volt pap, ugyanis elbocsátották az egyházból, miután bebizonyosodott, hogy gyerekeket molesztált.

Szó sincs tehát arról, hogy az egyház eltussolta volna az ügyet.

2003 nyarán a 17 éves Pető először csöngetett be a Prímás Palotába, ahol az Esztergom Budapesti-Főegyházmegye akkori helynökével, Udvardy Györggyel beszélt. Jegyzőkönyv nem született, ugyanis Pető Attila a megadott időponton nem jelent meg.

Udvardy György ennek ellenére foglalkozott ugyan az üggyel, de tanúkat nem talált. Az ügy tizenkét évvel később kezdődött újra, amikor Pető Attila 2015 nyarán hivatalos, jegyzőkönyvezett bejelentést tett a Főegyházmegyei Hivatalnál. Erdő Péter bíboros ekkor értesült csak az esetről, és azonnal lépett: megindult az egyházi vizsgálat, melynek során a molesztálót előbb eltiltották a nyilvános papi működéstől, majd – miután újabb tanúk jelentkeztek – 2016 decemberében a Vatikán laikusi állapotba helyezte.

Erdő Péter bíboros a legszigorúbb büntetést kérte a papra; a Vatikán kezdetben csak tíz év eltiltást javasolt.

2019-ben Pető Attila ismét felkereste Snell György esztergomi-budapesti segédpüspököt azzal a céllal, hogy bocsánatkérést csikarjon ki, de a titokban készített hangfelvételen Snell elhárította a felelősséget. Miután többször fenyegetőzött írásban a budapesti és veszprémi szentmisék megzavarásával, Snell György és Süllei László helynök bejelentést tettek a rendőrségen, és távolságtartás elrendelését kérték a hatóságoktól Pető Attilával szemben.

Az ügyészség kezdeményezésére bírósági eljárás indult, melynek eredményeként Pető Attilát a bíróság 2023-ban másodfokon is bűnösnek találta zaklatás miatt. Pető nem fellebbezett a Kúriánál a döntéssel szemben, így jogilag elismerte a bűnösségét.