Előre menekülhet Magyar Péter: már megint attól fél, hogy drogot találnak nála és szexvideók jönnek ki róla

Magyarnak ez a kirohanása akkor még azért is volt érthetetlen, mert

addig sem a Megafon, sem más sajtótermék még csak utalást sem tett arra, hogy bántalmazta volna volt feleségét.

Emlékezetes, arról a Varga Judittal való veszekedéséről is Magyar számolt be először, amihez végül rendőri segítség kellett, hogy kimentsék Varga Juditot.

Hasonlóval próbálkozott az elhíresült ötkertes botrány reggelén is. Miután felháborító viselkedése miatt a belvárosi szórakozóhelyről az éjszaka közepén a biztonságiak dobták ki, majd a gyanú szerint elvette, és a Dunába hajította egy őt videózó férfi telefonját, a politikus egy, a közösségi médiában megosztott bejegyzésben rögtön megpróbálta saját interpretációjában eladni, mi is történt az éjjel. A nehezen dekódolható szöveget – amelyet hajnali ötkor, feltehetően még bódult állapotban fogalmazott meg – gyorsan törölte, mert ő is érezte, hogy kellemetlenre sikerült. A bejegyzés így hangzott:

„Jót buliztunk volna, de Tóniék nem szerették volna hagyni, hogy a fiatalok jól érezzék magukat. Hajrá Steve Klorrár, hajrá Megafon…”

