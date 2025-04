Budapesten látták Karácsony bukott helyettesét: kiderült, hová költözött, miután elhagyta az országot

Dorosz Dávid bukott párbeszédes politikus Mindenki lelép címmel krimit írt – Dull Szabolcs szavaival élve – aktuálpolitikai kérdéseket feszegetve: „tele van olyan aktuális magyar közéleti utalással, mint a külföldre költözés dilemmája, a rendszer dubajozó haszonélvezői, az újságírók helyzete, vagy az LMBTQ-kérdés”.

A Dull szerint magyar közéleti tudásban dúskáló könyv pikantériája, hogy annak politikusként itthon megbukott szerzője Bécsben él.

„Dorosz Dávid feleségével Bécsben él, az írás mellett szenvedélye a fotózás és az utazás” – áll a bemutatkozásban, vagyis Dorosz tulajdonképpen Bécsből panaszkodik az elvándorlásról.

Hogyan bukott meg itthon Dorosz Dávid?

Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek: Dorosz Dávid neve korábban többször is felmerült a Lánchíd felújítása körüli fiaskó kapcsán. A Direkt 36 című baloldali portál korábban azt írta róla: „A vele kapcsolatban állók szerint egyébként is jellemző rá, hogy az ügyekben való elmélyülés helyett inkább a szereplés érdekli. Szereti fotóztatni magát, még egy munkamegbeszélésen is előfordult, hogy pózolgatott, és mondta a többieknek, hogy ne foglalkozzanak vele, csak csinálják. Majd szólt a fotósnak, hogy folytassa a fotózást” – mondta egy forrás.

Az a típusú ember, aki bejön egy megbeszélésre, végig mobilozik, és közben felnyekken néha, hogy ööö, jó lesz”

– idézett a Direkt 36 Dorosz vezetési stílusa kapcsán egy fővárosi tisztviselőt.