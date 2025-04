Brutális vihar csapott le Magyarország több pontján: tuba és villámárvíz pusztított

Ellepték a közösségi oldalakat a videók, melyeken azt látni, ahogy a csütörtökön napközben pusztító viharok milyen károkat okoztak: Szekszárdot teljesen elmosta az eső és a Blikk szerint még jégeső is volt. Mint írták, a szomszédos község, Kakasd is víz alá került a hatalmas vihar miatt,

a hirtelen leszakadt, hatalmas mennyiségű csapadékot a csatornák nem tudták elnyelni.

A lap szerint néhol rövid idő alatt 30 milliméternél is több eső zúdult le, helyenként ennél több is eshetett. A hegyes, dombos területeken a hirtelen jött csapadékot a csatornák nem tudták elnyelni, így a Fejér vármegyei Bodajkon, majd a tolnai székhelyen, Szekszárdon is villámárvíz öntötte el az utcákat, a környékbeli patakok vad folyammá változtak.

Nyitókép: Facebook