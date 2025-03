Kínos helyzetbe hozta magát az RTL munkatársa: kellemetlen pillanatok a Kormányinfón (VIDEÓ)

Úgy tűnik, a Telex mellett az RTL munkatársa sem volt a helyzet magaslatán. Deák Dániel rámutatott, hogy Kéri Barna a minden településre telepítendő bankautomaták miatt értetlenkedésének adott hangot azzal kapcsolatban, hogyan fogják majd használni – akár egy 18 fős településen – a készpénzt. „Az emberek mit fognak vele csinálni?” – tette fel a kérdést, amire Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő egyszerűen válaszolt: „Fizetnek vele.”

Az RTL újságírója arra is kíváncsi volt, miért a kocsmákat támogatják a Magyar Falu Programban és miért nem a könyvtárakat. Ezzel kapcsolatban Gyopáros kijelentette: „Támogatjuk is a könyvtárakat, hatodik éve”. „De ők ebben a programban most nincsenek benne” – állította az RTL munkatársa, amire Gyopáros ismét egyszerűen válaszolva kijelentette: „de, benne vannak”. Hozzátéve, hogy

„hatodik éve benne vannak a Magyar Falu Programban, ahogy minden más olyan intézmény, amelyek gyakorlatilag a falvakban megtalálhatóak”.

Gyopáros Alpár végül feltette a kérdést, hogy „mennyivel van több joga egy budapesti fiatalnak a bulinegyedben egy romkocsmában szórakozni, mint egy falusi fiatalnak a saját településén szórakozni?”

