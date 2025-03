Ilyen egy kokárda 2025-ben: ezt kevesen fogják viselni! (VIDEÓ)

Kockáknak kocka

Érdekes egyébként, hogy a The Busó után a Kokárda nem kapott Hungary pecsétet, pedig illett volna a méret ellenére, mindenesetre továbbra is nagy kíváncsisággal várom, hogy a hazai szériába milyen különlegességek kerülnek még be. Hungarikumra minden téren szükség van, egy LEGO-gyűjtő pedig gondolom, még a MOC-kreálmányokon belül is figyelemmel kíséri a piacot, támogatja az olyan limitált szériákat, mint amik a Kocka Store-nál futnak. Én csak annyit kérnék, ha valaki meghallgatja kívánságaimat, hogy előbb-utóbb szülessen valami igazán nagyszabású, komoly szett is, 1-2000 elemmel, akár Eger várának ostromával, akár valamiféle nevezetességgel.

Nyitókép: MTI / Czeglédi Zsolt