Ritkán áradozunk exkluzív magyar LEGO-szettről, de ezzel a csomaggal szárnyal a tehetség és a képzelet (VIDEÓ)

Néhány hónapja csak, hogy elkezdtünk foglalkozni a teljesen magyar tulajdonú, ráadásul a nemzetközi piactól független MOC-készletekkel. Ahogyan azt 2024 októberében írtam, az Aréna üzletházban lévő Kocka Store-ban nemcsak hivatalos készletek, valamint külön is megvásárolható, csomagba állítható elemek, de teljesen egyedi MOC-szettek is megtalálhatók.

Kocka Store MOC LEGO-szett: Wings of Hope

A MOC a My Own Creation rövidítése, ami nagyjából annyit tesz, hogy a „saját alkotásom”, mely csoportba olyan szetteket illeszthetünk, melyeket LEGO-rajongók terveztek és építettek az eredeti alkatrészek felhasználásával, bizonyítva azt, hogy képzelőerővel és néhány LEGO „kockával” bármit meg lehet építeni!

A Kocka Store pedig ennek a képzelőerőnek és szabadságnak enged teret, méghozzá nem is akárhogy. Első körben a Gallik Attila tervezésében készült Polski és a Gera Szabolcs fejéből kipattan Ikarus buszok kerültek bemutatásra, míg második alkalommal hagyományos sárga villamost, egy piros Ladát (szintén Gallik Attila), továbbá Budapest összemontázsolt látképét mutattam be, amivel az is bebizonyosodott, hogy nemcsak földi járművekre számíthatunk a magyar MOC-sorozatban. Nos, valóban nem csak arra, hiszen 2025 januárjában megérkezett az első légi jármű is.