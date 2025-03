„A Tisza az ukrán kék-sárgát választotta” – Menczer Tamás válogatott mezben állt bele Magyar Péterbe (FOTÓ)

Menczer Tamás, a kormánypártok kommunikációs igazgatója meggypiros szurkolói mezben üzent Magyar Péternek. A magyar válogatott törökökkel szembeni NL-párharcát követően a politikus arról írt közösségi oldalán, hogy „ahogy a világ legjobb szurkolói írták: Hogy honnan jössz, soha ne feledd, koronás címer a szíved felett!”

Ezután leszögezte, hogy „csak a piros-fehér-zöld!”

Sajnáljuk, hogy a Tisza az ukrán kék-sárgát választotta”

– szúrt oda a Tisza-vezérnek és párttársainak bejegyzése zárásaként.

Bizonyítani kell a Tisza Pártnak

Menczer ezzel vélhetően arra utalt, hogy

hónapokkal ezelőtt a tiszás EP-képviselők ukrán zászlós pólóban jelentek meg az Európai Parlament plenáris üléstermében,

így csatlakozva a Manfred Weber vezette Néppárt szlogenjéhez, amely így szól: „Addig támogatjuk Ukrajnát, amíg szükséges (as long as it takes).”

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Facebook

***