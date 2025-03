A füstölgők után újabb momentumos „szabadságharcos” kapott pénzbírságot

„Orbánék elkezdték szórni nekünk a csekkeket. Megjött nekem is a büntetés, 84.500 forint. Azt mondják, fizessem be, mert a társaimmal elálltam az útját a miniszterelnöknek, amikor múlt héten épp a péntek reggeli hazugság interjúra igyekezett a TV-székházba” – ezt már Stummer János exjobbikos, ma már a Momentum színeiben politizáló képviselő írta Facebook-oldalán. A politikus azt is kifejtette: esze ágában sincs befizetnie a bírságot, inkább leüli, vagy ledolgozza.

Nyitókép: Facebook