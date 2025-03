Arcpirító: Hadházy ismét az emberektől kunyerál pénzt saját bírsága befizetéséhez

Ahogy korábbi cikkünkben mi is beszámoltunk róla, Kövér László kitiltotta a Momentumot a Parlamentből, illetve rekordösszegű bírságot szabott ki rájuk, miután a párt képviselői „kiálltak a gyülekezési szabadság mellett”. A Momentum politikusai füstgyertyákkal, a szovjet himnusz lejátszásával és Putyin-Orbán csókolózós képek szórásával próbálták megakadályozni a keddi szavazást. A párt képviselőn kívül Hadházy Ákosnak is be kell fizetnie egy 12 milliós bírságot.