Vigyázat! Senki ne egyen ebből a Lidlben kapható termékből

A Felföldi Édességgyártó Kft. visszahívta az Alpenfest csokoládéval bevont sóspereceket – írja a Bors.

A Lidl-üzletek polcairól lekerültek a 140 grammos kiszerelésben árusított, csokoládéval bevont sósperecek, úgy a tejcsokoládés, mint az fekete csokoládés változat,

amelyek szavatossági ideje 2025. február 28-a. A tájékoztatás szerint ugyanis veszélyesek lehetnek az egészségre.

A Kiskegyed arról is beszámolt, hogy a Lidl minden vásárlójának lehetősége van arra, hogy az említett termékeket bármelyik áruházukba visszavigye, ahol a vételár visszafizetésére kerül sor, még akkor is, ha a nyugta már nincs meg. Az üzletlánc ezzel is biztosítani kívánja az ügyfelek biztonságát és elégedettségét.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Markus Scholz/DPA/AFP