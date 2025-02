„Trianon miértjére az elmúlt évszázadban rengeteg leegyszerűsítő magyarázat született, de a valódi okok még ezeknél is egyszerűbbek:

1.) Magyarország a vesztes oldalon fejezte be a világháborút, a győztesek pedig egy hozzájuk lojális Közép-Európát akartak teremteni – nyilván a legyőzöttek kárára.

2.) Magyarország területén nagyszámú nemzeti kisebbség élt, amely ehhez kiváló hivatkozási alapot nyújtott.

3.) E népek egy részének anyaországai a győztes oldalon álltak, vagy a győztesek hozták létre őket, tehát volt kinek adni az elcsatolt területeket.

Ennyi. Nincs negyedik, ötödik, vagy sokadik ok. Ha e három feltétel közül akár csak az egyik is nem állt volna fenn, a diktátum nem születik meg, vagy sokkal igazságosabb lesz. A három együtt viszont elkerülhetetlenné tette a tragédiát. Minden más csak körülmény volt, nem ok.”

Nyitókép: Teleki Pál híres „vörös térképe” (Forrás: Wikipedia)