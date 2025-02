Orbán Viktor gőzerővel készül a szombatra

Ahogy arról többször is beszámoltunk, február 22-én, szombaton tartja meg Orbán Viktor hagyományos évértékelő beszédét a Várkert Bazárban. A miniszterelnök gőzerővel készül az eseményre, hiszen az elmúlt két napban több olyan tartalmat is megosztott, melyek a szombati eseményre utalnak.

Követői még a naptárjába is betekintést nyerhettek, melyből kiderült, hogy a munkát majd némi szórakozás is követi majd: Szoboszlai Dominik csapatának meccse is szerepel a programok között.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg: