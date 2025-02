„Orbán Viktor a szombati évértékelő beszéde előtt Balatonfüreden tartott helyzetértékelést, ahol a kihelyezett frakcióülésüket tartják a kormánypárti képviselők, amelyen több fontos döntést is hoznak. Jövő hétfőn pedig kezdődik a parlament tavaszi ülésszaka. Öt pontban a lényeg:

1. Feb­ruár 22-én Orbán Viktor megtartja idei évértékelő beszédét. Két nappal az évértékelő után, február 24-én pedig megkezdődik a parlament tavaszi ülésszaka, várhatóan ekkor Orbán Viktor is felszólal majd. A mostani kihelyezett frakcióülésen döntenek azokról a javaslatokról, amelyek majd a parlament elé kerülnek.

2. Orbán Viktor mostani helyzetértékelésének legfontosabb üzenete az volt, hogy Magyarország számára baráti, minket partnerként kezelő kormányzat lépett hivatalba, így ez lehetővé teszi, hogy »nagyokat tegyünk és nagyban gondolkodjunk. Az elmúlt 15 évben ellenszélben voltunk, most pedig végre hátszelünk van« – fogalmazott a kormányfő. Ez olyan lépéseket vetít előre, amelyek nagy visszhangot váltanak majd ki, és amelyeket eddig a demokrata amerikai kormányzat miatt nem lehetett végrehajtani.

3. Brüsszellel kapcsolatosan is világosan fogalmazott Balatonfüreden: az a globalista ideológia, ami Washingtonban megbukott, Brüsszelt továbbra is uralja, így a patrióta politikai erőknek ott is el kell érni a változást. Emellett világossá tette, hogy sem a bevándorlás, sem a rezsicsökkentés és egyéb hasonló ügyekben nem engednek a brüsszeli nyomásgyakorlásnak.”



Nyitókép:Orbán Viktor Facebook-oldala