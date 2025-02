„Richard Gere kapta a spanyol Oscarnak is nevezett Goya-díjátadón a nemzetközi életműdíjat. A Mandiner szúrta ki, hogy a színész a köszönőbeszédében Donald Trumpot bírálta.

»Úgy érzem, hogy egy nagyon káros jelenség kezd eluralkodni, ahol azt hisszük, hogy mindenki mástól különbek vagyunk. Sajnos olyan elöljárókat választottunk, akik egyáltalán nem úgy inspirálnak minket, ahogy kéne. Egy nagyon sötét Amerikában élünk most, az elnökünk pedig egy zsarnok, egy bűnöző. […] De ez nemcsak az Egyesült Államokban van így, hanem mindenhol. Résen kell lennünk«.

Gere harcos demokrata, ezt többször is bizonyította. Emlékezetes alakítása volt, amikor még 2019-ben, az olaszországi Toscanában töltött családi pihenését megszakítva, a mintegy százhúsz bevándorlóval a fedélzetén a Földközi-tengeren köröző Open Arms NGO-hajó fedélzetére sietett, hogy személyesen biztosítsa támogatásáról a civil szervezeteket és a bevándorlókat. A spanyol zászló alatt hajózó katalán Open Arms fedélzetén egy ­PR-videót is készített, amelyen arra kérte a civil hajó kikötését megtiltó olasz kormányt, hagyja abba az »emberek démonizálását«, helyette inkább segítsen rajtuk.

– A legtöbb ember migránsként emlegeti őket, de nekem ők menekülő menedékkérők, fogalmazott az amerikai színész, majd azt is hozzátette, hogy a menekültellenességnek a világon mindenhol be kéne fejeződnie, és le is fognak állni, ha mi azt mondjuk – nyomatékosította szavait.

Azóta eltelt több mint öt esztendő, túl van a világ egy rémálomszerű Biden-elnökségen és Donald Trumpot ismét elnökké választották az Egyesült Államokban. Tehát Gere és a hozzá hasonló liberális színészek, zenészek törölgethetik a könnyeiket, mert bizony nem vált be a jóslatuk, a józan ész győzött.

Jellemző, hogy Gyurcsány Ferenc is örömmel idézte Richard Gere legújabb agymenését, csodálkozom, hogy Magyar Péter nem posztolt valami szívhez szólót a témában, hiszen vezető embere a migráció támogatása mellett tette le a voksát.