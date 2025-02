Magyar Péter emberei: beszédes a lista, ami szombaton még tovább bővülhet

Radnai Márk: „Magyar szülei valamit g…cire elb…sztak”

„Március óta a legszorosabb szövetségesem, barátom, aki a legnehezebb időkben is kiállt mellettem” – írta Magyar Radnai Márkról, a Tisza Párt alelnökéről, aki viszont egy titkos hangfelvétel tanúsága szerint lehet, hogy nem pontosan ugyanezt gondolja „barátjáról”. A felvételen Radnai szájából elhangzik, hogy szerinte Magyar mindenkit áldozati szerepbe tesz, de kijelenti azt is, hogy Magyar Péter „szülei valamit g…cire elb…sztak” mindkét fiúnál, vagyis Magyarnál és testvérénél is.

Nem tudom, mi a családi háttere, de őket valahogy nagyon nem tanították meg szeretni”

– fogalmazott Radnai.