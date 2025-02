Karácsony Gergely: Ukrajna sokkal többet tett értünk, mint amennyit mi tettünk Ukrajnáért

Ukrajna sokkal többet tett értünk, mint amennyit mi tettünk Ukrajnáért – mondta Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere vasárnap este a Momentum megemlékezésén, amit a háború kirobbanásának 3. évfordulója alkalmából rendeztek Oroszország nagykövetségénél. A főpolgármester azt mondta: három éve tart a háború Ukrajnában,

a harc nemcsak az orosz agresszor és a hős ukrán nép között zajlik, hanem a jó és a gonosz, a demokrácia és a zsarnokság, a bátorság és a közömbösség között is.

És ez a harc nemhogy nem ért véget három év alatt, de az elmúlt hetek eseményei azzal a letaglózó felismeréssel járnak, hogy lehet, hogy csak az első felvonást éljük éppen – tette hozzá. „Remélem, hogy van külön bejáratú hely a pokolban azoknak, akik előre megfontolt szándékkal keverik össze az agresszort az áldozattal, akik az állandó ellenségképgyártásban és bűnbakkeresésben kigúnyolják, gyűlölet célpontjává teszik egy nemzet önvédelmét” – jelentette ki Karácsony Gergely.

Ukrajna Európát is védi, valamint az Európát összetartó eszményeinket, a szabadságot, a méltóságot, a demokráciát

– figyelmeztetett a politikus, aki hozzátette:

„Ukrajna sokkal többet tett értünk, mint amennyit mi tettünk Ukrajnáért”

Arra is kitért, hogy Magyarország nem egyenlő a kormányával. „Ma azok nevezik magukat patriótáknak, akik a legrosszabbat hozzák ki belőlünk. Három éve szisztematikusan osztják meg és gyengítik Európát, és most tort ülnek, hogy Európa megosztott és meggyengült” – fogalmazott.

Leszögezte: az életünket meghatározó alapvető kérdésekre, amelyek meghatározzák a viszonyunkat önmagunkhoz, a helyünket a világban, nem adható máshogy érvényes válasz, csakis erkölcsi alapon.

„Az alapvető erkölcsi mérce, a szolidaritás és emberség jegyében Ukrajna mellett állni továbbra sem lehet mérlegelés vagy számítás kérdése. Ukrajna mellett állni most is, és mindig is hit és meggyőződés. Ez az én hitem és meggyőződésem, ez Budapest hite és meggyőződése” – mondta Karácsony Gergely.

